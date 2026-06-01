L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale sur RMC

Pour ses 20 ans, l'After Foot sur RMC dévoile une grille innovante avec de nouveaux chroniqueurs et des formats variés, de Génération After à l'After Live, tout en conservant son équipe historique les soirs de semaine. L'émission reste le rendez-vous incontournable des passionnés de football avec analyses, réactions et débats.

L' After Foot , l' émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison. Pour l'occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur équipe réservent de nombreuses surprises aux auditeurs.

La soirée débute avec Nicolas Jamain aux commandes de Génération After, de 20h à 22h, une émission réunissant une nouvelle génération de chroniqueurs ayant grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce rendez-vous est dédié aux passionnés de football avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live prend le relais de 20h à 23h, incarné tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Des experts comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier rejoignent l'antenne lors des soirées de Coupes d'Europe. Ensuite, de 22h (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, place à la version historique et originelle de l'After, avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli, quant à elle, prend les commandes les vendredis et samedis.

L'After Foot reste la référence pour les fans de football depuis plus de quinze ans, proposant chaque soir avec Gilbert Brisbois et Nicolas Jamain les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et des débats animés entre supporters, experts et auditeurs. RMC, radio généraliste axée sur l'actualité et l'interactivité, diffuse une grille 100% parlée inédite en France, avec des rendez-vous majeurs comme Apolline Matin, les Grandes Gueules, Estelle Midi, Super Moscato Show, Rothen s'enflamme et bien sûr l'After Foot.

En outre, l'émission couvre l'actualité des sélections nationales et des championnats anglais, espagnol, italien et allemand, notamment grâce aux légendaires Drôles de Dames : Julien Laurens, Fred Hermel, Polo Breitner et Johann Crochet. Le decryptage de la liste de l'Algérie pour la Coupe du Monde, la performance d'Arsenal et la rumeur concernant Sage à Liverpool ont également été abordés lors d'une émission avec Julien Laurens le 31 mai





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Football After Foot RMC Émission Gilbert Brisbois Daniel Riolo Nicolas Jamain Compétitions Européennes Sélections Nationales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale sur RMCÀ l'occasion de son vingtième anniversaire, l'émission L'After Foot de RMC propose une soirée repensée avec Génération After, After Live et la version historique. Retrouvez Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et de nombreux chroniqueurs pour des débats passionnés et des analyses exclusives sur l'actualité du football.

Read more »

Foot : face au leader, cette équipe va devoir « créer l'exploit pour se maintenir »A l'aube du dernier match de la saison, tout reste à faire pour le Roc-Saint-André (Morbihan). L'ultime rencontre sera déterminante pour le maintien en D1.

Read more »

After Foot : Programme des 20 ans et nouvelles équipes d'chroniqueurs pour la saisonL'émission radiophonique After Foot, qui fête ses 20 ans, annonce sa grille des programmes avec de nouvelles émissions comme Génération After et des équipes d'chroniqueurs renforcées, notamment le retour de Carine Galli. Des débats sur l'actualité du football comme la liste de l'Algérie pour la CDM, Arsenal et Liverpool sont également au menu.

Read more »

+81 % pour l’électrique, +655 % pour Tesla : le choc du marché automobile françaisPrès de trois voitures sur dix vendues en mai étaient électriques en France.

Read more »