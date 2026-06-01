L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale

L'émission After Foot propose une programmation spéciale pour célébrer ses 20 ans. La soirée commence avec 'Génération After' et se poursuit avec 'After Live' et la version originelle de l'After.

L'émission After Foot , qui célèbre ses 20 ans cette saison, propose une programmation spéciale pour célébrer cet anniversaire. La soirée commence avec ' Génération After ', animée par Nicolas Jamain, qui présente des chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission.

Les soirs de match, l'émission 'After Live' s'installe, incarnée à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, la version originelle et historique de l'After se déroule autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi.

Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. La liste de l'Algérie pour la Coupe du monde est également débattue, ainsi que la parade d'Arsenal et la rumeur Sage à Liverpool





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