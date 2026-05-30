L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale sur RMC

À l'occasion de son vingtième anniversaire, l'émission L'After Foot de RMC propose une soirée repensée avec Génération After, After Live et la version historique. Retrouvez Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et de nombreux chroniqueurs pour des débats passionnés et des analyses exclusives sur l'actualité du football.

L'After Foot, l' émission incontournable du football sur RMC , célèbre cette saison son vingtième anniversaire. Pour marquer cet événement, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe ont préparé une programmation spéciale avec de nombreuses surprises pour les auditeurs.

La soirée débute avec Génération After, de 20h à 22h, animée par Nicolas Jamain. Cette émission réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ils offrent des débats passionnés et accueillent des invités prestigieux, fidèles à l'esprit de l'émission qui ose dire tout haut ce que le monde du foot pense tout bas.

Les soirs de match, l'After Live prend le relais de 20h à 23h, avec une rotation d'animateurs comprenant Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. En période de Coupes d'Europe, l'émission est renforcée par des experts de renom tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

En deuxième partie de soirée, de 22h (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, la version originelle et historique de l'After est diffusée du dimanche au jeudi, autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Les vendredis et samedis, Carine Galli fait son retour aux commandes de l'émission, apportant sa touche personnelle. Au cours de ces émissions, plusieurs analyses marquantes ont été partagées.

Thierry Barnerat, spécialiste des gardiens, a décortiqué la responsabilité de Safonov sur le but encaissé et a livré son analyse de la séance de tirs au but. Walid Acherchour a souligné la capacité du PSG à s adapter à toutes les situations. Julien Laurens a estimé que l'ouverture du score précoce d'Arsenal était la pire chose qui pouvait arriver aux Gunners, pointant l'erreur de Mosquera.

Walid a comparé la performance de Saka à celle de Dembélé face à l'Argentine en 2022. Enfin, Jean-Louis Tourre a plaidé pour le maintien de Marquinhos la saison prochaine, tandis que Florent Gautreau insiste sur la nécessité de préparer sa succession et d'avoir un coup d'avance. Walid Acherchour a rappelé que Konate est libre et a exhorté le PSG à foncer sur ce dossier.

Avec cette programmation riche et des débats animés, l'After Foot confirme sa place d'émission de référence pour les passionnés de football. Les auditeurs peuvent s'attendre à une saison exceptionnelle pour ce vingtième anniversaire, ponctuée d'invités de marque et de moments forts qui feront vibrer les ondes de RMC





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

L'after Foot RMC 20 Ans Football Émission

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'After Foot de RMC entame sa 19e saison avec une nouvelle formuleL'émission phare du football français, l'After Foot, revient pour une 19e saison avec des nouveautés : Génération After, After Live, et la libre-antenne. Retrouvez les chroniqueurs et les débats passionnés de 20h à minuit.

Read more »

L'After Foot fête ses 20 ans sur RMC : une émission culte du football françaisL'émission mythique de RMC, l'After Foot, célèbre ses deux décennies d'existence avec une programmation renouvelée et des surprises pour ses auditeurs.

Read more »

Les Courses RMC : L'émission radio incontournable pour les passionnés de courses hippiques et les parieursDécouvrez Les Courses RMC, l'émission radio hebdomadaire dédiée aux courses hippiques. Animée par une équipe d'experts, elle propose des conseils, analyses et interviews d'entraîneurs, drivers, jockeys et propriétaires pour préparer vos paris du week-end.

Read more »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur PSG - Arsenal du 30 mai - Finale Ligue des ChampionsNotre pronostic : le PSG bat Arsenal dans le temps réglementaire (2.25)

Read more »