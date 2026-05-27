L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale

L'émission de débats footballistiques L'After Foot marque ses deux décennies d'existence sur RMC avec des changements majeurs dans sa grille. Une nouvelle émission Génération After prend les commandes en première partie de soirée, tandis que l'After historique et l'After Live poursuivent leurs rendez-vous. Les personnalités如 Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Carine Galli et Nicolas Jamain animent les différentes tranches, accompagnés d'anciens joueurs comme Emmanuel Petit ou Jérôme Rothen pour les coupes d'Europe.

L' After Foot , l' émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison. A cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur bande réservent de nombreuses surprises aux auditeurs.

La grille évolue avec le lancement d'une nouvelle émission, Génération After, diffusée de 20h00 à 22h00 et présentée par Nicolas Jamain. Elle réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce rendez-vous s'adresse aux passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux.

Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00, incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirs de Coupes d'Europe, des anciens joueurs comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier renforcent l'équipe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. L'After Foot reste LE show d'après-match et la référence des fans de football depuis deux décennies.

Les rencontres se prolongent tous les soirs avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et les débats animés entre supporters, experts et auditeurs RMC. Par ailleurs, des invités comme Wilfried Nancy, entraîneur champion de MLS passé par le Celtic, viennent partager leur analyse sur l'actualité et notamment la prochaine Coupe du Monde





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