L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale

L'émission de débat footballistique L'After Foot fête ses deux décennies d'existence. Retour sur les différentes formules prévues cette saison, de Génération After à l'After Live en passant par la version historique, avec les présentations de Nicolas Jamain, Carine Galli, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Jean-Louis Tourre. Un dispositif renforcé par la présence d'anciens joueurs comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen ou Lionel Charbonnier.

L' After Foot , l' émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises.

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de Génération After, de 20h00 à 22h00. Cette émission réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous des passionnés de football avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00, incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer l'équipe les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After, autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Cette saison anniversaire promet donc de nombreux moments forts, avec des configurations d'antenne variées qui mettent en avant aussi bien les anciennes gloires du football français que les nouvelles voix qui ont grandi avec le programme. L'émission, devenue un rendez-vous incontournable pour les amateurs de football et d'analyse sportive, continue de se réinventer tout en conservant son esprit originel : une parole libre, parfois virulente, mais toujours passionnée sur l'actualité du ballon rond.

Les vingt années d'existence témoignent d'une capacité à fédérer un public fidèle autour de personnalités fortes et de débats qui dépassent souvent le simple cadre du match pour aborder les aspects tactiques, économiques et médiatiques du football moderne. Avec une telle diversité de cohortes et de formats, l'After Foot confirme son statut de référence dans le paysage audiovisuel footballistique français





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