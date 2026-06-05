L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une nouvelle grille

À l'occasion de ses 20 ans, l'émission phare du football L'After Foot se renouvelle avec une programmation enrichie, mêlant débats, analyses et invités de marque tout au long de la soirée.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre cette saison ses vingt ans d'existence. À cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur équipe ont préparé de nombreuses surprises pour les téléspectateurs.

L'émission se décline désormais en différentes tranches horaires et configurations pour couvrir l'actualité du football de manière exhaustive. En première partie de soirée, de 20 heures à 22 heures, Nicolas Jamain présente Génération After. Ce programme réunit une équipe de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Il s'agit du rendez-vous des passionnés de foot, avec des débats animés et la présence d'invités prestigieux.

Les soirs de match, une programmation spéciale est mise en place avec l'After Live, diffusée de 20 heures à 23 heures. Cette édition est incarnée en alternance par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de Coupes d'Europe, des experts du ballon rond viennent compléter l'équipe, tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

Ensuite, à partir de 22 heures, ou dès le coup de sifflet final du match, jusqu'à minuit, place à la version historique et originelle de l'After. Cette tranche, diffusée du dimanche au jeudi, réunit les figures emblématiques de l'émission autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre.

Enfin, les vendredis et samedis, Carine Galli prend les commandes de l'After pour clore la semaine en beauté. Cette refonte de la grille démontre la capacité de l'émission à se renouveler tout en conservant son ADN, à savoir une analyse sans concession et une liberté de ton qui ont fait son succès depuis deux décennies





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