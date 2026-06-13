L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une grille revisitéé et de nombreuses surprises

L'émission de football L'After Foot fête ses 20 ans. Découvrez la nouvelle grille des programmes avec Génération After, l'After Live et l'After historique, ainsi que les retours de chroniqueurs comme Carine Galli et les renforts d'anciens joueurs les soirs de Coupes d'Europe.

L' émission L' After Foot , qui se revendique comme le forum où s'exprime librement l'opinion du monde du football, célèbre cette saison son vingtième anniversaire. Pour marquer cet événement, son présentateur emblématique Gilbert Brisbois , son acolyte Daniel Riolo ainsi que l'ensemble de leur équipe de chroniqueurs préparent de nombreuses surprises à leurs auditeurs.

La programmation de la grille a été repensée pour l'occasion, proposant une palette d'émissions pour accompagner les soirées des passionnés. En ouverture, de 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain présente Génération After. Ce programme rassemble une nouvelle génération de commentateurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ils y livrent leurs analyses et reçoivent des invités pour des débats animés autour de l'actualité footballistique.

Les soirs de match, la chaîne bascule en direct avec l'After Live, diffusé de 20h00 à 23h00. Cette édition dynamique est présentée en rotation par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Elle offre des analyses en temps réel, des réactions immédiates et des interviews depuis les stades.

Pour les soirées de Coupes d'Europe, le dispositif est renforcé par la présence d'anciens joueurs de haut niveau comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier, apportant leur expertise tactique et leur expérience du terrain. En suite de soirée, à partir de 22h00 ou dès la fin des matchs jusqu'à minuit, retour aux fondamentaux avec la version historique de l'After.

Animée du dimanche au jeudi par le trio originel composé de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Jean-Louis Tourre, épaulé par Florent Gautreau, cette tranche est le cœur de l'émission, célèbre pour ses prises de position sans concession et ses discussions enflammées. Un changement notable intervient en fin de semaine : Carine Galli, déjà présente en semaine, prend en charge les éditions des vendredis et samedis soir, marquant son retour officiel dans le programme et apportant sa propre perspective sur l'actualité du football.

Ce vingtième anniversaire n'est pas seulement une question de chiffres ; il symbolise deux décennies d'influence sur le débat footballistique français, avec une émission qui a su renouveler ses visages tout en conservant son esprit critique et son ton direct. L'After Foot continue de se positionner comme l'espace où l'on dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas dans le milieu du football, combinant l'instantané des soirées de match et la profondeur des débats d'après-match





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