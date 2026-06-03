L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une grille de programmes élargie et des surprises

L'émission de football phare de RMC Sport, l'After Foot, marque ses vingt ans d'existence en dévoilant une programmation spéciale. L'émission, connue pour ses débats sans concession, se décline désormais en plusieurs formats : Génération After en début de soirée, l'After Live les soirs de match avec des consultants prestigieux, et l'émission historique en nocturne. Carine Galli fait son retour pour animer les éditions du week-end.

L' After Foot , l'émission iconique de RMC Sport qui a su imposer sa voix dans le paysage audiovisuel footballistique français, célèbre avec faste ses deux décennies d'existence cette saison.

Au fil des années, ce programme est devenu une référence incontournable, une tribune où les débats fusent, les analyses sont sans concession et où les sujets qui agitent le monde du ballon rond sont passés au crible, sans tabou. Pour marquer cet anniversaire significatif, les fondateurs historiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, accompagnés de toute leur équipe de chroniqueurs et consultants, ont concocté une programmation spéciale et de nombreuses surprises à destination de leur fidèle audience.

L'émission s'articule désormais autour de plusieurs formats distincts qui rythment les soirées des passionnés. En première partie de soirée, de 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain dirige l'émission 'Génération After'. Ce rendez-vous est incarné par une nouvelle génération de talents qui ont grandi avec l'After et en partagent l'esprit critique et enthusiastique : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

Leur mission est de capter l'attention des supporters avec des discussions animées, des invités et des reportages, offrant une perspective contemporaine sur l'actualité du football. Les soirs où des matchs sont programmés, notamment les rencontres de Ligue des Champions et de Ligue Europa, la grille s'adaite avec l'After Live, diffusé de 20h00 à 23h00. Cette édition dynamically réagit à l'actualité immédiate du terrain et est présentée en rotation par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Pour apporter une expertise technique et tactique affûtée, d'anciens professionnels renommés tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et le gardien Lionel Charbonnier sont régulièrement conviés à rejoindre le plateau les soirs de Coupes d'Europe. Ensuite, à partir de 22h00, ou dès la fin des matchs, jusqu'à minuit, place à la version historique et originelle de l'After.

Ce coeur de programme, diffusé du dimanche au jeudi, réunit les figures emblématiques de la maison : Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. C'est le moment où les analyses en profondeur, les réactions à chaud et les confrontations d'opinions les plus sulfureuses font leur retour, fidèles à l'esprit qui a fait le succès de l'émission.

Enfin, les vendredis et samedis, Carine Galli, une figure populaire et appréciée du paysage footballistique médiatique, reprend les commandes de l'After pour conclure la semaine en beauté avec sa propre tonalité et son énergie caractéristique. Cette formule en plusieurs temps montre la capacité de l'After Foot à se renouveler tout en conservant son ADN originel, un équilibre subtil entre l'exigence d'analyse et le divertissement, entre la célébration des icônes du sport et le culte de l'autodérision.

Vingt ans d'une aventure radiophonique et télévisuelle qui ont vu défiler des milliers de joueurs, d'entraîneurs, de dirigeants et de supporters, et qui continue à écrire son histoire avec passion et impertinence, confirmant son statut de doyenne des émissions footballistiques françaises





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