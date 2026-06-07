L'After Foot célèbre ses 20 ans avec un programme spécial

L'émission culte de RMC, L'After Foot, fête ses vingt ans cette saison. Au programme : de nouvelles émissions comme Génération After avec Nicolas Jamain, l'After Live animé par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, ainsi que le retour de la version historique avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau. Des invités de marque comme Eric Di Meco ou Emmanuel Petit sont également attendus lors des soirées de Coupes d'Europe. L'émission reste le rendez-vous incontournable des fans de football pour des débats passionnés et des analyses pointues.

L' After Foot , l'émission culte qui brise les tabous du monde du football, célèbre cette saison ses vingt ans d'existence ! À cette occasion spéciale, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur équipe ont concocté de nombreuses surprises pour les auditeurs.

La soirée commence avec Nicolas Jamain aux manettes de Génération After, de 20h00 à 22h00. Ce programme réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous incontournable des passionnés de foot avec des débats passionnés et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live prend le relais de 20h00 à 23h00, incarné tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Pour les soirées de Coupes d'Europe, l'effectif est renforcé par la présence d'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. Ensuite, à partir de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final) jusqu'à minuit, place à la version historique et originelle de l'After, avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son grand retour dans l'After et présente l'émission les vendredis et samedis.

Chaque jour, les auditeurs peuvent également écouter le Best-of de l'Afterfoot sur RMC, la radio du sport. L'After Foot reste la référence des fans de football depuis deux décennies ! Les débats se poursuivent tous les soirs avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau, agrémentés des réactions des joueurs et entraîneurs, des conférences de presse d'après-match et des échanges animés entre supporters, experts et auditeurs RMC.

Cette émission est devenue un pilier de la culture footballistique française, offrant une plateforme où les opinions divergent mais toujours dans le respect et l'amour du jeu. Avec ses vingt ans d'expérience, l'After Foot continue d'innover et de surprendre son public fidèle, en restant le théâtre des discussions les plus ferventes et des analyses les plus pointues du football mondial. Les personnalités qui animent ces émissions sont devenues des figures emblématiques, suivies par des millions d'auditeurs chaque soir.

L'émission a su traverser les modes et perdure grâce à sa capacité à mettre en lumière les sujets chauds du moment, à inviter des acteurs du football et à créer une communauté vibrante autour du ballon rond. Que ce soit pour commenter un match de Ligue des Champions ou un derby de Ligue 1, l'After Foot est le lieu où l'on dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas.

Fêtez avec eux ces vingt ans de débats enflammés, de coups de gueule mémorables et de moments de grâce qui ont marqué l'histoire du sport sur les ondes. Une émission qui évolue avec son temps tout en gardant son ADN initial : la passion, l'analyse sans concession et l'envie de partager l'amour du football avec le plus grand nombre





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