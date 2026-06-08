L'After Foot célèbre ses 20 ans avec un programme riche et varié

L'After Foot, l'émission de télévision française qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison. Pour célébrer cet anniversaire, l'émission réserve de nombreuses surprises à ses téléspectateurs, notamment avec la création de 'Génération After', une émission composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After. Les soirs de match, l'After Live s'installe pour offrir aux téléspectateurs un rendez-vous incontournable avec des débats passionnants et des invités prestigieux. La version originelle et historique de l'After est également de retour en deuxième partie de soirée, avec des animateurs emblématiques comme Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli fait également son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

L' After Foot célèbre ses 20 ans cette saison et réserve de nombreuses surprises à ses téléspectateurs. Chaque soir, l'émission propose un programme varié pour répondre aux attentes des passionnés de football.

Pour commencer la soirée, Nicolas Jamain prend les commandes de 'Génération After' de 20h00 à 22h00. Cette émission est composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After et qui partagent leurs analyses et leurs opinions sur l'actualité du football. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00 et est incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Des invités prestigieux comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier renforcent le dispositif lors des Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 à minuit, la version originelle et historique de l'After est diffusée autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis





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L'After Foot célèbre ses 20 ans avec deux émissions distinctes pour sa 19ème saisonL'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, revient pour une saison anniversaire, sa 19ème. Cette année, l'émission propose deux émissions distinctes : 'Génération After' et 'After Live'. 'Génération After' est présentée par Nicolas Jamain et composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After Foot. Ils animeront les soirées sans match de 20h à 22h, avec des débats passionnés et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live prendra le relais de 20h à 23h, avec des présentateurs qui se relaieront. La deuxième partie de soirée, de 22h à minuit, sera animée par les présentateurs historiques de l'After Foot. Pour cette saison anniversaire, l'After Foot promet des surprises pour fêter ses 20 ans avec ses téléspectateurs.

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