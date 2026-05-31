L'After Foot célèbre ses 20 ans avec un programme riche et varié pour les passionnés de football

L'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre ses 20 ans cette saison. Pour cette occasion, l'émission propose un programme varié pour les passionnés de football, avec des émissions comme 'Génération After' et 'After Live', ainsi que des chroniqueurs et des invités prestigieux.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre ses 20 ans cette saison ! Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe vous réservent de nombreuses surprises pour cette occasion.

Chaque soir, l'émission propose un programme varié pour les passionnés de football. De 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain prend les commandes de 'Génération After', une émission composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les soirs de match, l' 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00, incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier renforcent le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis





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