L'After Foot célèbre ses 20 ans avec deux émissions distinctes pour sa 19ème saison

L'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, revient pour une saison anniversaire, sa 19ème. Cette année, l'émission propose deux émissions distinctes : 'Génération After' et 'After Live'. 'Génération After' est présentée par Nicolas Jamain et composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After Foot. Ils animeront les soirées sans match de 20h à 22h, avec des débats passionnés et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live prendra le relais de 20h à 23h, avec des présentateurs qui se relaieront. La deuxième partie de soirée, de 22h à minuit, sera animée par les présentateurs historiques de l'After Foot. Pour cette saison anniversaire, l'After Foot promet des surprises pour fêter ses 20 ans avec ses téléspectateurs.

L'émission phare du monde du foot, l' After Foot , revient pour une saison anniversaire , sa 19ème, avec de nombreuses surprises pour célébrer ses 20 ans . Cette année, l' After Foot propose deux émissions distinctes : 'Génération After' et 'After Live'.

'Génération After', présentée par Nicolas Jamain, est composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After Foot. Ils animeront les soirées sans match de 20h à 22h, avec des débats passionnés et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live prendra le relais de 20h à 23h, avec des présentateurs qui se relaieront : Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Les soirs de Coupes d'Europe, Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viendront renforcer l'équipe.

La deuxième partie de soirée, de 22h à minuit, sera animée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli prendra les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Pour cette saison anniversaire, l'After Foot promet des surprises pour fêter ses 20 ans avec ses téléspectateurs





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L'After Foot célèbre ses 20 ans avec des surprises pour les passionnés de footL'After Foot, l'émission de télévision française dédiée au football, célèbre cette année son 20ème anniversaire. Pour l'occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute l'équipe préparent des surprises pour les fans de foot. La soirée commence avec "Génération After", une émission animée par Nicolas Jamain et composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After. Les soirs de match, l'"After Live" s'installe pour vibrer sur les soirées de coupes d'Europe, Ligue 1, Ligue 2, Equipe de France et Coupe de France. En deuxième partie de soirée, la version originelle et historique de l'After prend le relais avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Cette saison est également marquée par l'éclosion de la libre-antenne de l'After, qui permet aux téléspectateurs de participer à l'émission en direct.

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