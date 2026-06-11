L'After Foot célèbre ses 20 ans avec des surprises pour les fans de football

Nicolas Pelletier relate les premiers pas de l'équipe iranienne à la Coupe du Monde, tandis que Daniel Riolo critique la motivation de Gianni Infantino. L'émission L'After Foot célèbre son 20ème anniversaire avec une nouvelle formule, incluant une émission pour les jeunes fans et des invités prestigieux pour les soirs de match. Les chroniqueurs discutent de l'arbitrage, de la politique autour des Coupes du Monde et de la victoire du Mexique.

Nicolas Pelletier, depuis Los Angeles, relate les premiers pas de la délégation iranienne dans cette Coupe du Monde. Daniel Riolo rappelle que l'on ne peut rien attendre de Gianni Infantino , qui n'est motivé que par l'argent.

L'émission 'L'After Foot', qui célèbre ses 20 ans cette saison, réserve de nombreuses surprises. Pour commencer la soirée, Nicolas Jamain anime 'Génération After' de 20h00 à 22h00, avec des chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le débat est animé par des invités prestigieux. Les soirs de match, l'émission 'After Live' est diffusée de 20h00 à 23h00, présentée tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier renforcent l'équipe lors des Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 à minuit, la version originale de l'After est diffusée, présentée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli revient dans l'After et présente l'émission les vendredis et samedis. Samuel décrit une ambiance détendue au Canada, tandis que Daniel Riolo souligne la dimension politique des Coupes du Monde.

Daniel Riolo pointe la sévérité de l'arbitrage et s'interroge sur la suite de la compétition. Jean-Louis Tourre et l'After ont un coup de cœur pour le stade Azteca. L'After est diffusé en direct de New York, Toronto et Mexico. Suite à la victoire inaugurale du Mexique, Jean-Louis Tourre met en avant le rythme faible du match, tandis que Daniel Riolo et Sam Umtiti soulignent la qualité technique des Mexicains





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