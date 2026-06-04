L'After Foot célèbre ses 20 ans avec des surprises pour les passionnés de foot

L'After Foot, l'émission de télévision française dédiée au football, célèbre cette année son 20ème anniversaire. Pour l'occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute l'équipe préparent des surprises pour les fans de foot. La soirée commence avec "Génération After", une émission animée par Nicolas Jamain et composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After. Les soirs de match, l'"After Live" s'installe pour vibrer sur les soirées de coupes d'Europe, Ligue 1, Ligue 2, Equipe de France et Coupe de France. En deuxième partie de soirée, la version originelle et historique de l'After prend le relais avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Cette saison est également marquée par l'éclosion de la libre-antenne de l'After, qui permet aux téléspectateurs de participer à l'émission en direct.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre ses 20 ans cette saison ! Pour fêter cet événement, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute l'équipe vous réservent plein de surprises.

La soirée commence avec Nicolas Jamain aux commandes de "Génération After" de 20h00 à 22h00. Cette émission est composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats passionnants et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'"After Live" s'installe de 20h00 à 23h00, incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, c'est la version originelle et historique de l'After qui prend le relais autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi.

Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis





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