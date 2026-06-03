L'After Foot célèbre ses 20 ans avec des surprises pour les fans de foot

L'After Foot, émission de référence des fans de football, fête ses 20 ans cette saison. Pour célébrer cet anniversaire, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute l'équipe préparent des surprises pour les passionnés de foot. La soirée commence avec 'Génération After', présentée par Nicolas Jamain, et se poursuit avec l'After Live les soirs de match. La deuxième partie de soirée est consacrée à la version originale de l'After, animée par des experts du monde du foot. Carine Galli fait son retour pour présenter l'émission les vendredis et samedis. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable des fans de football !

L' After Foot , émission phare du monde du foot, célèbre ses 20 ans cette saison ! Pour l'occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute l'équipe préparent des surprises pour les fans.

La soirée commence avec 'Génération After', présentée par Nicolas Jamain de 20h00 à 22h00. Cette émission est animée par des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les soirs de match, l'After Live prend le relais de 20h00 à 23h00, incarné par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Des experts comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier renforcent l'équipe lors des Coupes d'Europe.

La deuxième partie de soirée, de 22h00 à minuit, est consacrée à la version originale de l'After, animée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour pour présenter l'émission les vendredis et samedis. L'After Foot est le rendez-vous incontournable des fans de football, avec des débats animés et des invités prestigieux. Chaque jour, écoutez le Best-of de l'Afterfoot sur RMC, la radio du sport





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