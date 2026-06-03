L'After Foot célèbre ses 20 ans avec des surprises pour les fans

L'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas fête ses 20 ans avec une soirée spéciale.
L' After Foot , l'émission qui célèbre ses 20 ans , propose une soirée spéciale avec des surprises pour les passionnés de football. Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et leur équipe ont préparé des débats et des invités prestigieux pour les fans.
La soirée commence avec "Génération After" de 20h00 à 22h00, animé par Nicolas Jamain, qui rassemble des chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les soirs de match, "After Live" s'installe de 20h00 à 23h00 avec Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier renforcent le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.
En deuxième partie de soirée, de 22h00 à minuit, place à la version originelle et historique de l'After avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis
After Foot 20 Ans Football Surprises Gilbert Brisbois Daniel Riolo Carine Galli
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
'Foot 2 Meufs', le tournoi de foot féminin marseillais qui parle aussi art et inclusion'Foot 2 Meufs', le tournoi de foot féminin marseillais qui parle aussi art et inclusion
Read more »
[Podcasts] LA VAR : Ancelotti à Lille, un numéro 2 peut-il devenir un bon numéro 1 ?Jérôme Rothen se chauffe contre un autre consultant, un éditorialiste ou un acteur du foot.
Read more »
L'arbitrage, une robotisation ? Gilles Veissière dénonce une robotisation de l'arbitrageL'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de "Génération After", de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux.
Read more »
L'After Foot célèbre ses 20 ansL'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux.
Read more »