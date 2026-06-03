L'After Foot célèbre ses 20 ans avec des surprises pour les fans

L'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas fête ses 20 ans avec une soirée spéciale.

L' After Foot , l'émission qui célèbre ses 20 ans , propose une soirée spéciale avec des surprises pour les passionnés de football. Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et leur équipe ont préparé des débats et des invités prestigieux pour les fans.

La soirée commence avec "Génération After" de 20h00 à 22h00, animé par Nicolas Jamain, qui rassemble des chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les soirs de match, "After Live" s'installe de 20h00 à 23h00 avec Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier renforcent le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 à minuit, place à la version originelle et historique de l'After avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis





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