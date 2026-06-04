L'After Foot célèbre ses 20 ans avec des surprises et une programmation spéciale

L'émission de football After Foot marque son vingtième anniversaire cette saison avec une grille remaniée et des surprises. Découvrez les nouvelles formules, les présentateurs et chroniqueurs qui animent les débats après les matchs.

L'émission After Foot , connue pour exprimer à haute voix ce que le milieu du football pense tout bas, célèbre son vingtième anniversaire cette saison !

À cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe réservent de nombreuses surprises aux téléspectateurs. La soirée commence avec Génération After, présentée par Nicolas Jamain de 20h à 22h. Cette émission réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous des passionnés de football avec des débats animés et des invités de marque.

Les soirs de match, l'After Live prend l'antenne de 20h à 23h, incarné tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirs de Coupes d'Europe, la composition est renforcée par la présence d'anciens joueurs tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

Ensuite, de 22h (ou dès le coup de sifflet final) jusqu'à minuit, place à la version historique et originelle de l'After, autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'émission et en prend les commandes les vendredis et samedis.

Ce vingtième anniversaire est l'occasion de rappeler l'importance de ce programme dans le paysage audiovisuel français dédié au football, avec son style direct, ses analyses sans concession et sa proximité avec les supporters. Au fil des années, l'After Foot s'est imposé comme une référence, offrant une tribune aux débats les plus passionnés et aux réactions les plus spontanées après les matchs.

Les différentes formules proposées permettent de couvrir l'actualité du football sous tous ses angles, que ce soit en analyse technique, en discussions stratégiques ou en interviews d'acteurs du milieu. La présence de chroniqueurs aux personnalités variées et d'anciens joueurs de haut niveau assure un équilibre entre expertise et divertissement. Les émissions spéciales, notamment lors des grandes compétitions européennes, attirent un large public désireux de comprendre les enjeux tactiques et les coulisses des matchs.

Ce succès durable s'explique aussi par l'adaptabilité de la franchise, qui a su renouveler ses tranches horaires et ses présentateurs tout en conservant son ADN originel. Cette saison anniversaire promet donc des moments forts, des invités surprises et des formats inédits pour célébrer deux décennies de complicité avec les amateurs de football.

L'After Foot demeure plus que jamais le lieu où les émotions du sport les plus populaires du monde sont exprimées avec franchise et passion, fidèle à sa promesse de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas





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