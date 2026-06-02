L'After Foot célèbre ses 20 ans avec des surprises et une programmation spéciale

À l'occasion de son vingtième anniversaire, l'émission After Foot dévoile une programmation variée et des surprises pour ses téléspectateurs. De Génération After à l'After Live, en passant par l'émission historique, retrouvez tous les soirs les débats et analyses des chroniqueurs emblématiques.

L'émission After Foot , célèbre pour exprimer haut et fort les opinions souvent tues dans le monde du football, célèbre cette saison son vingtième anniversaire. À cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur équipe ont préparé de nombreuses surprises pour les téléspectateurs.

La soirée débute avec Génération After, de 20h à 22h, présentée par Nicolas Jamain. Cette émission réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous incontournable des passionnés de football, offrant des débats animés et accueillant des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live prend l'antenne de 20h à 23h, incarné tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Lors des soirées de Coupes d'Europe, l'émission est renforcée par la présence d'anciens joueurs de renom tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. En deuxième partie de soirée, à partir de 22h (ou dès le coup de sifflet final du match) jusqu'à minuit, place à la version historique et originelle de l'After, diffusée du dimanche au jeudi avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre.

Carine Galli, quant à elle, effectue son retour et présente l'émission les vendredis et samedis. Ce vingtième anniversaire est l'occasion de rappeler l'importance de l'After Foot dans le paysage médiatique footballistique français, en tant qu'espace de libre parole et d'analyse décalée. L'émission a su au fil des ans fidéliser une audience large et diversifiée, grâce à son ton direct et à la personnalité de ses chroniqueurs.

Les formats variés, de Génération After à l'After Live en passant par l'émission historique, permettent de couvrir toutes les facettes du football, des analyses techniques aux discussions plus légères. La présence d'anciens joueurs lors des Coupes d'Europe ajoute une expertise supplémentaire et une connexion avec le terrain. Le retour de Carine Galli vient également ravir les fans qui apprécient son style et sa connaissance du milieu.

Cette saison anniversaire promet donc des contenus spéciaux, des invités exceptionnels et peut-être des évolutions dans la programmation pour honorer deux décennies d'antenne. L'émission reste un baromètre de l'opinion footballistique, un lieu où les sujets brûlants sont abordés sans filtre, conformément à sa devise : dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Les festivités pour ce vingtième anniversaire sont gardées sous silence pour l'instant, mais les équipes annoncent plusieurs surprises à venir pour les téléspectateurs fidèles.

Le succès durable de l'After Foot s'explique par sa capacité à évoluer tout en conservant son ADN, une liberté de ton et une proximité avec les supporters. Les chroniqueurs, devenus des figures familières, incarnent cette philosophie et participent à créer une atmosphère unique, à la fois chaleureuse et incisive. Le public retrouve ainsi chaque soir une tribune où le football est discuté avec passion, humour et parfois provocation, mais toujours avec une grande connaissance du sujet.

Cette émission a marqué le paysage audiovisuel sportif français et continue de se réinventer après vingt ans, prouvant sa pertinence et son attrait pour les amateurs de ballon rond





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