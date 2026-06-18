L'After Foot célèbre ses 20 ans avec des surprises et des débats

L'After Foot, émission de football, célèbre ses 20 ans avec une programmation riche et variée. Les chroniqueurs et les invités prestigieux proposent des débats et des analyses sur le football.

L'After Foot, l'émission qui célèbre ses 20 ans , propose des surprises et des débats avec des chroniqueurs et des invités prestigieux. La soirée est composée de plusieurs parties, notamment 'Génération After' et 'After Live', qui se succèdent de 20h00 à minuit.

Les soirs de match, l'émission est renforcée par des invités tels que Eric Di Meco, Emmanuel Petit et Jérôme Rothen. Carine Galli fait son retour dans l'émission et prend les commandes les vendredis et samedis. L'After Foot célèbre ainsi ses 20 ans avec une programmation riche et variée





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