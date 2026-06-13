L'After Foot fête ses 20 ans avec des émissions spéciales et des surprises. L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas est l'émission de foot la plus puissante en France.

L'After Foot célèbre ses 20 ans avec des surprises et des émissions spéciales . L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas fête une nouvelle saison avec des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After.

Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00 avec des invités prestigieux. En deuxième partie de soirée, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau. Cette année, Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. L'After Foot est l'émission de foot la plus puissante en France, entame sa 20e saison avec des débats passionnés et des invités prestigieux.

Les soirs de coupes d'Europe, Ligue 1, Ligue 2, Equipe de France et Coupe de France, l'After Live s'installe de 20h à 23h avec des invités tels que Jérôme Rothen, Emmanuel Petit et Lionel Charbonnier. En deuxième partie de soirée, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau. Cette année encore, Thibaut Giangrande pilote l'After Foot le samedi soir avec Walid Acherchour, Kévin Diaz et Damien Perquis.

Le dimanche, Jean-Louis Tourre prend les commandes en direct du stade de l'affiche principale de la journée de Ligue 1 avec Kévin Diaz





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