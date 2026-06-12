L'After Foot célèbre ses 20 ans avec des surprises et des émissions spéciales

L'After Foot, l'émission qui célèbre ses 20 ans, propose des surprises et des émissions spéciales. La soirée commence avec 'Génération After' animée par Nicolas Jamain, suivie de 'After Live' avec Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

L'After Foot, l'émission qui célèbre ses 20 ans , propose des surprises et des émissions spéciales. La soirée commence avec ' Génération After ' animée par Nicolas Jamain , suivie de ' After Live ' avec Carine Galli , Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre .

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier rejoignent le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre présentent la version historique de l'émission. Carine Galli fait son retour et prend les commandes les vendredis et samedis. Les chroniqueurs de l'émission, dont Walid Acherchour et Max Chanot, partagent leurs analyses et leurs impressions sur les matchs et les équipes.

La fête continue avec la présentation de la rencontre Corée du Sud / République Tchèque et la discussion sur les qualités humaines d'Heung-Min Son et Pavel Sulc. L'After Foot célèbre ses 20 ans avec des émissions spéciales, des invités prestigieux et des débats passionnants





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