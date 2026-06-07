L'After Foot célèbre ses 20 ans avec des surprises et des invités prestigieux

L'After Foot, l'émission qui célèbre ses 20 ans, propose une soirée inédite avec des surprises et des invités prestigieux. Les chroniqueurs de l'émission ont grandi avec l'After et ont des débats passionnants avec des invités prestigieux.

L' After Foot , l'émission qui célèbre ses 20 ans , propose une soirée inédite avec des surprises et des invités prestigieux. Les chroniqueurs de l'émission ont grandi avec l'After et ont des débats passionnants avec des invités prestigieux.

Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00 avec des présentateurs à tour de rôle. En deuxième partie de soirée, la version originelle et historique de l'After est diffusée avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau. Carine Galli fait son retour dans l'émission et prend les commandes les vendredis et samedis





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