L'After Foot célèbre ses 20 ans avec des surprises et des débats animés

L'After Foot, émission de football qui célèbre ses 20 ans, propose des surprises et des débats animés. Les passionnés de football peuvent écouter les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et les discussions avec des experts et des auditeurs.

L'After Foot, émission de football qui célèbre ses 20 ans , propose des surprises et des débats animés . Les passionnés de football peuvent écouter les réactions des joueurs et entraîneurs , les conférences de presse d'après-match et les discussions avec des experts et des auditeurs.

Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau sont les animateurs de l'émission qui se déroule du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Les chroniqueurs qui ont grandi avec l'After, tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz et Jimmy Braun, sont également présents dans l'émission.

Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00, avec des invités prestigieux tels que Eric Di Meco, Emmanuel Petit et Lionel Charbonnier. L'émission propose également des débats et des discussions sur les matchs de Coupes d'Europe. Pour célébrer ses 20 ans, l'After Foot propose des surprises et des moments inédits, notamment avec la version originelle et historique de l'émission autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. L'émission est disponible chaque jour sur RMC la radio du Sport





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