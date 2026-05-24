L'After Foot célèbre ses 20 ans avec des surprises et des débats

L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas fête ses 20 ans avec des surprises et des débats avec des chroniqueurs et des invités prestigieux.

L'After Foot, émission qui célèbre ses 20 ans , offre des surprises et des débats avec des chroniqueurs et des invités prestigieux. La soirée commence avec « Génération After » présentée par Nicolas Jamain, suivie de « After Live » avec Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Les soirs de match, Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier rejoignent le dispositif. En deuxième partie de soirée, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre présentent la version originelle et historique de l'After. Carine Galli fait son retour et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis





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