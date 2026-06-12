L'After Foot célèbre ses 20 ans avec des surprises en perspective

L'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux.

L' After Foot célèbre ses 20 ans cette saison avec de nombreuses surprises en perspective. L'émission, animée par Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et leur équipe, propose des débats et des invités prestigieux pour les passionnés de football.

Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00, incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

L'émission propose également des prédictions pour la Coupe du Monde, avec les chroniqueurs Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les prédictions de l'AFTER Coupe du Monde - 11/06 sont particulièrement attendues, car l'équipe de France est considérée comme l'une des favorites pour le titre. Mais les autres équipes ne sont pas à sous-estimer, et les chroniqueurs de l'After seront là pour discuter des chances de chaque équipe.

Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00, incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

L'émission propose également des prédictions pour la Coupe du Monde, avec les chroniqueurs Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les prédictions de l'AFTER Coupe du Monde - 11/06 sont particulièrement attendues, car l'équipe de France est considérée comme l'une des favorites pour le titre. Mais les autres équipes ne sont pas à sous-estimer, et les chroniqueurs de l'After seront là pour discuter des chances de chaque équipe.

L'After Foot est une émission qui propose des débats et des invités prestigieux pour les passionnés de football. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00, incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

L'émission propose également des prédictions pour la Coupe du Monde, avec les chroniqueurs Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les prédictions de l'AFTER Coupe du Monde - 11/06 sont particulièrement attendues, car l'équipe de France est considérée comme l'une des favorites pour le titre. Mais les autres équipes ne sont pas à sous-estimer, et les chroniqueurs de l'After seront là pour discuter des chances de chaque équipe





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