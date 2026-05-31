L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas fête ses 20 ans. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et leur équipe vous réservent une soirée inédite.

L' After Foot célèbre ses 20 ans avec des surprises en perspective. Cette saison, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et leur équipe vous réservent une soirée inédite.

Pour commencer, Nicolas Jamain est aux commandes de "Génération After" de 20h00 à 22h00. Cette émission est composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' "After Live" s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

L'arrivée du bus du PSG au Parc des Princes est également prévue.





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