L'After Foot célèbre ses 20 ans avec des surprises

L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas propose des débats et des invités prestigieux pour faire vivre cette occasion spéciale.

L' After Foot , émission qui célèbre ses 20 ans , propose des surprises pour ses téléspectateurs. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe ont préparé des débats et des invités prestigieux pour faire vivre cette occasion spéciale.

La soirée commence avec 'Génération After', animée par Nicolas Jamain de 20h00 à 22h00. Cette émission rassemble des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After, tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les soirs de match, 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00, avec Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre à la barre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 à minuit, place à la version originelle et historique de l'After, animée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Les téléspectateurs peuvent s'attendre à des débats enflammés, tels que celui entre Maxime Chanot et Kevin Diaz sur la charnière centrale Upamecano-Saliba





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