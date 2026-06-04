L'After Foot célèbre ses 20 ans avec des performances impressionnantes

L'émission qui célèbre ses 20 ans, l'After Foot, a mis en avant les performances des joueurs de l'équipe de France. Daniel Riolo a déclaré sa flamme à Rayan Cherki, tandis que Maxime Chanot a critiqué la contre-performance de Theo Hernandez.

L'émission qui célèbre ses 20 ans, l'After Foot, a mis en avant les performances des joueurs de l'équipe de France. Daniel Riolo a déclaré sa flamme à Rayan Cherki , tandis que Maxime Chanot a critiqué la contre-performance de Theo Hernandez .

Jean-Louis Tourre pense que la baisse de régime en 2e période indique l'écart de niveau entre les titulaires et les remplaçants chez les Bleus. L'émission a également mis en avant la prestation de Rayan Cherki, qui a été considéré comme un titulaire potentiel pour le Mondial





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