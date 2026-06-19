L'After Foot célèbre ses 20 ans avec des émissions spéciales

L'émission qui célèbre ses 20 ans, l'After Foot, présente ses émissions spéciales pour cette saison. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et leur équipe ont préparé des surprises pour les passionnés de football. Les chroniqueurs de l'émission, dont Walid Acherchour, Kevin Diaz et Jimmy Braun, discuteront avec des invités prestigieux et des passionnés de football.

L'émission qui célèbre ses 20 ans, l' After Foot , présente ses émissions spéciales pour cette saison. Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et leur équipe ont préparé des surprises pour les passionnés de football.

Les chroniqueurs de l'émission, dont Walid Acherchour, Kevin Diaz et Jimmy Braun, discuteront avec des invités prestigieux et des passionnés de football. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00 avec Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit et Lionel Charbonnier seront présents les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 à minuit, la version originelle et historique de l'After se déroulera autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau. Carine Galli fera son retour dans l'émission les vendredis et samedis. Les supporters du Maroc sont très ambitieux avant de défier l'Ecosse, mais Younes se méfie de l'équipe écossaise. Sam pense que la concentration de la charnière marocaine sera une clé du match.

L'équipe du Maroc est prête à affronter l'Ecosse, mais l'équipe écossaise est également forte. Les deux équipes ont des joueurs talentueux et les supporters sont impatients de voir qui gagnera. Younes aimerait bien voir Dembele débuter en pointe, mais Sam pense qu'il faut tempérer au regard de l'adversité. Les deux équipes ont des capacités différentes et les supporters sont impatients de voir qui gagnera.

Les chroniqueurs de l'émission, dont Walid Acherchour, Kevin Diaz et Jimmy Braun, discuteront avec des invités prestigieux et des passionnés de football. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00 avec Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit et Lionel Charbonnier seront présents les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 à minuit, la version originelle et historique de l'After se déroulera autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau. Carine Galli fera son retour dans l'émission les vendredis et samedis





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