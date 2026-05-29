L'After Foot célèbre ses 20 ans avec des émissions spéciales et des surprises pour les fans de football

L'After Foot, l'émission de télévision française dédiée au football, célèbre son 20ème anniversaire cette saison. Pour cette occasion, l'équipe de l'émission prépare de nombreuses surprises pour les téléspectateurs, notamment des émissions spéciales et des invités prestigieux.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre ses 20 ans cette saison ! Pour cette occasion spéciale, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute l'équipe préparent de nombreuses surprises pour les téléspectateurs.

La soirée commence avec 'Génération After', présenté par Nicolas Jamain de 20h00 à 22h00. Cette émission est composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les passionnés de football sont conviés à des débats passionnants et à des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live prend place de 20h00 à 23h00, incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier renforcent le dispositif lors des Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès la fin du match) à minuit, c'est la version originale et historique de l'After qui prend le relais, avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

L'After Foot célèbre ses 20 ans avec de nombreuses surprises et des émissions passionnantes pour les fans de football





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