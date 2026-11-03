L'After Foot célèbre ses 20 ans avec des changements majeurs d'animation et une grille horaire enrichie

L'After Foot fête ses 20 ans sur RMC avec de nouvelles présentatrices et un dispositif élargi pour les soirées européennes, incluant des invités prestigieux pour analyser la Ligue des Champions.

L'émission de radio L'After Foot, diffusée sur RMC, fête cette saison son vingtième anniversaire, marquant une étape historique pour le programme qui a façonné le débat footballistique français pendant deux décennies. Pour célébrer cet événement majeur, l'équipe de Gilbert Brisbois et Daniel Riolo a annoncé une restructuration importante de sa grille horaire et une arrivée de nouvelles visages dans l'écurie des chroniqueurs.

La soirée s'ouvre désormais avec une nouvelle chronique intitulée Génération After, présentée par Nicolas Jamain de vingt heures à vingt-deux heures. Cette section est confiée à une génération de chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission, à savoir Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ils apportent leur perspective fraîche sur les débats et les sujets chauds du moment.

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Un dispositif élargi pour les soirs de match

Les soirs de match, le format After Live s'étend de vingt heures à vingt-trois heures, incarné alternativement par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Cette extension de durée permet d'aborder plus en profondeur les enjeux sportifs avant et pendant les rencontres internationales ou nationales importantes.

Le dispositif est renforcé les soirs de Coupes d'Europe par la présence d'anciens joueurs prestigieux tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. Ces invités viennent apporter leur expertise technique et leur regard d'ancien professionnel sur les performances des clubs français en compétition continentale, comme le montre l'analyse récente du PSG face au Villarreal.

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La version historique au cœur de la nuit

En deuxième partie de soirée, de vingt-deux heures ou dès la fin du coup de sifflet final jusqu'à minuit, l'émission revient à sa version originelle et historique. Le trio de choc Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre reprend ses commandes du dimanche au jeudi, assurant la continuité du style qui a fait la renommée du programme.

Carine Galli fait un retour remarqué dans l'After Foot pour prendre les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Cette nomination confirme le tournant éditorial pris par l'antenne, intégrant davantage de voix féminines et de nouvelles dynamiques dans le débat du week-end, en complément de l'arrivée de Jérôme Sillon qui présente également les émissions de fin de semaine cette saison.

Des analyses sportives de haut niveau

Cette refonte coïncide avec une période intense pour le football européen, comme en témoigne la victoire écrasante du Paris Saint-Germain contre Villarreal (6-0) en Ligue des Champions. Daniel Riolo a souligné que l'écart entre le PSG et ses concurrents était trop grand, tandis qu'Emmanuel Petit a confirmé que l'équipe parisienne restait injouable cette saison en C1.

L'After Foot maintient sa réputation d'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, en combinant analyse technique, débats passionnés et invités prestigieux. Avec cette nouvelle organisation pour ses vingt ans, le programme vise à renforcer son audience tout en fidélisant sa base de passionnés à travers des formats variés et des talents renouvelés.