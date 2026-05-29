L'After Foot célèbre ses 20 ans avec de nouvelles surprises et des débats passionnés

L'After Foot, émission de foot qui célèbre ses 20 ans, propose une nouvelle saison pleine de surprises ! Cette année, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et leur équipe vous réservent des débats passionnés, des invités prestigieux et des surprises inattendues.

L'After Foot, émission de foot qui célèbre ses 20 ans , propose une nouvelle saison pleine de surprises ! Cette année, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et leur équipe vous réservent des débats passionnés , des invités prestigieux et des surprises inattendues.

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de Génération After, une émission composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00, incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Cette année, c'est une nouvelle équipe qui pilote les premières parties de soirées : Nicolas Jamain, Carine Galli et Jean-Louis Tourre.

Avec Kevin Diaz, Walid Acherchour, Jennifer Mendelewitsch, Damien Perquis, Simon Dutin, Jimmy Braun et Sofiane Zouaoui. Au programme, des débats passionnés, de nombreux invités. L'After Foot est l'émission de foot la plus puissante en France, entamant sa 20e saison ! Cette année, c'est une nouvelle saison qui commence, avec de nouvelles surprises et de nouveaux débats.

Les passionnés de foot sont attendus pour partager leurs opinions et leurs réactions avec les chroniqueurs de l'After. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00, avec des invités prestigieux et des débats passionnés. En deuxième partie de soirée, de 22h00 à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau.

Cette année, c'est une nouvelle équipe qui pilote les premières parties de soirées : Nicolas Jamain, Carine Galli et Jean-Louis Tourre. Avec Kevin Diaz, Walid Acherchour, Jennifer Mendelewitsch, Damien Perquis, Simon Dutin, Jimmy Braun et Sofiane Zouaoui. Au programme, des débats passionnés, de nombreux invités. L'After Foot est l'émission de foot la plus puissante en France, entamant sa 20e saison !

Cette année, c'est une nouvelle saison qui commence, avec de nouvelles surprises et de nouveaux débats. Les passionnés de foot sont attendus pour partager leurs opinions et leurs réactions avec les chroniqueurs de l'After. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00, avec des invités prestigieux et des débats passionnés. En deuxième partie de soirée, de 22h00 à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau





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