L'After Foot célèbre ses 20 ans à Valenciennes avec Olivier Létang et des révélations sur le mercato

L'émission mythique After Foot pose ses valises à Valenciennes pour la dernière étape de sa tournée des 20 ans. Au programme : des débats, des invités prestigieux, et les confidences d'Olivier Létang sur Davide Ancelotti, le départ de Bruno Genesio, et les dossiers brûlants du LOSC.

L' After Foot , l'émission cultissime de RMC qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison avec une tournée exceptionnelle à travers la France.

La dernière étape de cette célébration se déroule à Valenciennes, ville qui accueille une soirée riche en débats et en surprises. Le public pourra assister à une programmation spéciale: de 20h à 22h, 'Génération After' réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission, tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

Puis, de 22h à minuit, l''After Live' prend le relais avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, rejoints par des invités prestigieux. Les soirs de Coupes d'Europe, Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer l'équipe. Carine Galli fait également son retour aux commandes les vendredis et samedis, apportant sa touche dynamique à l'émission. Cette étape valenciennoise marque un moment fort de la tournée, avec des débats animés et des révélations exclusives.

L'invité vedette de la soirée est Olivier Létang, président du LOSC. Il s'est livré sans détour sur plusieurs dossiers brûlants du club lillois. Interrogé sur l'arrivée de Davide Ancelotti, fils de Carlo, Létang a expliqué: 'C'est un professionnel reconnu qui apporte une expertise tactique précieuse. Son intégration se passe très bien et il est très respecté par le groupe.

' Il a également levé le voile sur les coulisses du départ de Bruno Genesio, confirmant des divergences de vision: 'C'est une décision qui a été mûrement réfléchie, avec le seul souci de l'intérêt du club. Bruno reste un grand entraîneur, mais nous avons préféré prendre une direction différente.

' Létang a aussi évoqué le mercato, mentionnant les cas d'Olivier Giroud et d'Ayoub Bouaddi. 'Nous travaillons activement pour renforcer l'effectif. Giroud est un joueur d'expérience qui pourrait apporter beaucoup, mais rien n'est encore signé. Quant à Bouaddi, c'est un jeune talent que nous suivons de près.

' Le président a profité de cette tribune pour défendre son bilan: 'Depuis mon arrivée, nous avons remporté un titre de champion, nous avons stabilisé le club financièrement et nous avons lancé plusieurs jeunes. Je suis fier du chemin parcouru.

' Au-delà des révélations de Létang, l'émission a abordé d'autres sujets chauds du football français. L'avenir d'Antoine Kombouare au Paris FC reste incertain, une situation qui divise les chroniqueurs. Daniel Riolo a exprimé des doutes sur la capacité de Davide Ancelotti à gérer la pression à Lille, tandis que Maxime Chanot a offert un maillot du Los Angeles FC aux auditeurs lors d'un jeu.

Par ailleurs, Daniel Riolo estime que le départ de Pierre Sage de son poste est de plus en plus probable: 'Les signaux sont clairs, une séparation semble inévitable.

' Les auditeurs valenciennois ont pu profiter d'une soirée pleine d'émotions, de débats passionnés et d'exclusivités, confirmant que l'After Foot reste une référence incontournable pour les amateurs de football. La tournée des 20 ans s'achève ainsi en beauté, laissant présager une nouvelle saison tout aussi intense





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