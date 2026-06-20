L'After Foot célèbre ses 20 ans

L'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison. A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises !

L'After Foot, l'émission qui célèbre ses 20 ans , propose des surprises et des débats avec des invités prestigieux. La saison commence avec ' Génération After ', animé par Nicolas Jamain , suivi de ' After Live ' avec Carine Galli , Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre .

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Demetrius Ferreira, ancien joueur de l'OM, estime que la Seleçao doit gagner mais aussi convaincre face à Haïti. Le Brésil s'impose face à Haïti et se rassure après le Maroc : 'Gagner permet de respirer un peu plus tranquillement' pour Demetrius Ferreira





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L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spécialeL'émission de débat footballistique L'After Foot célèbre son vingtième anniversaire cette saison. Au programme : de nouvelles émissions comme Génération After et After Live, le retour de Carine Galli, et la présence d'anciens joueurs comme Eric Di Meco ou Emmanuel Petit les soirs de Coupes d'Europe. La version historique avec Gilbert Brisbois et Daniel Riolo reste diffusée en fin de soirée.

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L'After Foot fête ses 20 ans : les surprises et les débats attendusL'émission After Foot célèbre ses 20 ans cette saison, et pour l'occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Nicolas Jamain est aux commandes de "Génération After", de 20h00 à 22h00, et les chroniqueurs qui ont grandis avec l'After, comme Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo, seront présents pour les débats et les invités prestigieux.

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