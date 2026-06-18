L'After Foot célèbre ses 20 ans

L'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre ses 20 ans cette saison ! Pour fêter cet anniversaire, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe vous réservent pleins de surprises !

L'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre ses 20 ans cette saison ! Pour fêter cet anniversaire, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe vous réservent pleins de surprises !

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de Génération After, de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00, incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Le bilan du premier tour de la Coupe du Monde : Un Messi prime face à l'Algérie pour Kévin, le Brésil très inquiétant pour Walid, l'Argentine et la France les plus impressionnants





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