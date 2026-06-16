L'After Foot célèbre ses 20 ans cette saison. Les animateurs Gilbert Brisbois et Daniel Riolo vous réservent pleins de surprises. La soirée commence avec "Génération After" et se poursuit avec "After Live" et la version originelle de l'After.

L' After Foot célèbre ses 20 ans cette saison. Pour l'occasion, les animateurs Gilbert Brisbois et Daniel Riolo vous réservent pleins de surprises. La soirée commence avec " Génération After ", une émission présentée par Nicolas Jamain de 20h00 à 22h00.

Cette émission est composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ils débattent et reçoivent des invités prestigieux. Les soirs de match, l'"After Live" s'installe de 20h00 à 23h00, animé à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier rejoignent l'équipe les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 à minuit, place à la version originelle et historique de l'After, animée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Les animateurs vous réservent pleins de surprises pour célébrer les 20 ans de l'After Foot





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