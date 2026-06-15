L'After Foot célèbre ses 20 ans

L'After Foot propose une programmation riche et variée pour célébrer ses 20 ans. Les soirs de match, l' "After Live" s'installe de 20h00 à 23h00, et en deuxième partie de soirée, la version originelle et historique de l'After est diffusée.

L' After Foot , l'émission qui célèbre ses 20 ans , propose une programmation riche et variée. Pour commencer, Nicolas Jamain est aux commandes de " Génération After " de 20h00 à 22h00.

Cette émission est composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' "After Live" s'installe de 20h00 à 23h00, incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Les Diables Rouges entrent dans leur compétition, et l'Espagne a connu une contre-performance décortiquée par l'After.

Le Cap Vert a tenu tête à l'Espagne, et le grand débrief de la performance cap-verdienne a été analysé avec Souleymane Diawara, Walid Acherchour et Danilson Da Cruz ancien-international cap-verdien





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