L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas fête ses 20 ans avec une soirée spéciale.

L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une soirée spéciale . Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur équipe ont préparé des surprises pour les téléspectateurs.

Pour commencer la soirée, Nicolas Jamain anime « Génération After » de 20h00 à 22h00. Cette émission est composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After, notamment Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les soirs de match, « After Live » s'installe de 20h00 à 23h00, animé à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer l'équipe les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 à minuit, c'est la version originelle et historique de l'After qui s'installe autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Lens est considéré comme le grand favori pour la finale de la Coupe de France. Cependant, il est difficile d'imaginer un scénario improbable qui pourrait l'empêcher de remporter le titre





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L'after Foot 20 Ans Soirée Spéciale Gilbert Brisbois Daniel Riolo Lens Coupe De France

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