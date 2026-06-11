L'After Foot célèbre deux décennies de passion et de polémiques

Pour son 20ème anniversaire, l'émission phare du football français dévoile une grille horaire enrichie avec de nouveaux rendez-vous et un casting prestigieux.

L'After Foot, ce programme devenu véritablement incontournable pour tous les amateurs de ballon rond en France, franchit cette année une étape historique en célébrant ses vingt ans d'existence.

Depuis deux décennies, l'émission s'est imposée comme l'espace privilégié où les non-dits du football sont enfin exprimés avec franchise et passion. Ce positionnement unique, résumé par l'idée de dire tout haut ce que le monde du football pense tout bas, a permis de créer une communauté soudée d'auditeurs et de passionnés.

Pour marquer cet anniversaire exceptionnel, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et l'ensemble de leur équipe ont décidé de transformer la structure de l'émission afin d'offrir encore plus de contenu et de diversité aux fans. La soirée débute désormais sous le signe du renouveau avec le lancement de 'Génération After', un segment dynamique qui s'étend de 20h00 à 22h00.

Ce nouveau rendez-vous est placé sous la direction de Nicolas Jamain, qui orchestre les débats avec une équipe de chroniqueurs ayant grandi en même temps que l'émission elle-même. Parmi eux, on retrouve des figures comme Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Cette initiative vise à insuffler une énergie nouvelle tout en restant fidèle à l'ADN du programme original.

C'est un espace dédié aux analyses pointues, aux débats enflammés et à l'accueil d'invités prestigieux, permettant ainsi de préparer le terrain pour la suite de la soirée. Les soirs de compétition, l'intensité monte d'un cran avec l' 'After Live', qui s'installe dans le cœur de la grille de 20h00 à 23h00. Ce format spécifique est animé à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, garantissant une variété de tons et d'approches selon les soirées.

L'attrait de ce segment est renforcé lors des grandes soirées de Coupes d'Europe, où le dispositif est considérablement étoffé. Des consultants de renom et d'anciens joueurs comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier rejoignent le plateau pour apporter leur expertise technique et leur vécu du terrain. Cette présence permet d'enrichir les analyses tactiques et d'apporter un éclairage professionnel indispensable pour comprendre les enjeux des matchs les plus prestigieux du continent.

Le point d'orgue de la soirée reste sans aucun doute la version originelle et historique de l'After, qui reprend les commandes à partir de 22h00, ou immédiatement après le coup de sifflet final des rencontres. Ce segment, qui se poursuit jusqu'à minuit du dimanche au jeudi, est le cœur battant de l'émission. On y retrouve le quatuor emblématique composé de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre.

C'est ici que se jouent les débats les plus emblématiques, où la critique est acerbe et l'analyse sans concession. La complicité entre ces intervenants, forgée au fil des années, est l'un des principaux moteurs du succès de l'émission. En complément, Carine Galli effectue un retour remarqué en prenant la direction du programme les vendredis et samedis, assurant ainsi une continuité et une qualité de contenu tout au long de la semaine.

En conclusion, cette vingtième saison ne se contente pas de célébrer le passé, mais projette l'After Foot vers l'avenir. En diversifiant ses formats avec 'Génération After' et l' 'After Live', l'émission s'adapte aux nouvelles habitudes de consommation des médias tout en préservant son essence subversive. Les surprises promises par Gilbert Brisbois et Daniel Riolo laissent présager une saison riche en émotions, en révélations et en moments forts.

Pour les millions de passionnés qui ne manquent aucun épisode, ce nouvel agencement horaire promet une immersion totale dans l'univers du football, mêlant expertise technique, passion brute et humour, faisant de chaque soirée un événement radiophonique à part entière





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