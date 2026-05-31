L'After Foot célèbre 20 ans de passion et de débats

Cette saison, l'émission culte de la radio sportive fête ses deux décennies avec une programmation spéciale, mêlant nostalgie et nouvelles têtes.

L'After Foot, l'émission phare de RMC qui ose dire tout haut ce que le monde du football pense tout bas, célèbre cette saison son vingtième anniversaire.

Depuis deux décennies, cette émission est devenue une référence incontournable pour les passionnés de ballon rond, grâce à ses débats sans langue de bois, ses analyses pointues et ses chroniqueurs hauts en couleur. Pour marquer cet événement, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe ont préparé une saison exceptionnelle, riche en surprises et en nouveautés, tout en restant fidèle à l'esprit qui a fait le succès de l'émission.

Le rendez-vous historique de l'After Foot se déroule chaque soir en deux temps. En première partie, de 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain anime Génération After, une émission composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce concept permet de mettre en lumière une nouvelle génération de passionnés, tout en conservant la flamme des débuts.

Les soirs de match, l'After Live prend le relais de 20h00 à 23h00, présenté tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de Coupes d'Europe, des anciens champions comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif, apportant leur expérience du terrain et leurs anecdotes croustillantes.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After, avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Cette formule, qui a fait les grandes heures de l'émission, continue de séduire les auditeurs par son franc-parler et sa liberté de ton.

Les vendredis et samedis, Carine Galli effectue son retour aux commandes, apportant une touche de fraîcheur et de féminité dans un univers souvent très masculin. Avec un tel programme, l'After Foot prouve qu'après vingt ans, il reste plus que jamais le rendez-vous incontournable des amateurs de football, toujours prêt à surprendre et à bousculer les idées reçues





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