L'After Foot célèbre 20 ans de débats passionnés sur les ondes

Pour ses 20 ans, l'émission phare de RMC se réinvente avec de nouvelles tranches et des visages familiers, promettant des surprises aux auditeurs.

L'émission culte de RMC , L' After Foot , souffle cette saison ses vingt bougies. Depuis deux décennies, elle incarne la voix libre du football français, osant dire tout haut ce que le milieu pense tout bas.

Pour marquer cet anniversaire, la station a concocté une programmation spéciale, avec des tranches inédites et le retour de visages familiers. Cette saison anniversaire promet des débats encore plus animés, des invités prestigieux et des surprises pour les auditeurs fidèles. Dès 20 heures, Nicolas Jamain anime Génération After, une tranche de deux heures dédiée à une nouvelle génération de chroniqueurs formés à l'école de l'After.

Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo apportent leur regard frais sur l'actualité footballistique. Cette première partie met en avant la relève, ceux qui ont grandi avec l'émission et qui aujourd'hui prennent le micro avec enthousiasme. Les débats sont vifs, les analyses pertinentes, et l'ambiance témoigne de la passion de cette jeune garde.

Les soirs de match, l'After Live prend le relais de 20 à 23 heures, animé tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain ou Jean-Louis Tourre. Ce dispositif renforcé inclut des consultants de renom tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier lors des soirées de Coupes d'Europe. Les réactions à chaud, les décryptages tactiques et les débats contradictoires font vibrer les auditeurs, qui peuvent interagir par téléphone et réseaux sociaux.

En deuxième partie de soirée, de 22 heures à minuit (ou dès le coup de sifflet final), place à la version originelle et historique de l'After, du dimanche au jeudi, avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. L'esprit rebelle et les diatribes légendaires de Riolo restent le cœur battant de l'émission. Les vendredis et samedis, Carine Galli signe son grand retour en prenant les commandes, apportant sa touche personnelle et une diversité bienvenue.

En vingt ans, l'After Foot a su créer une communauté fidèle et passionnée. Des débats enflammés aux analyses tactiques, chaque soirée est unique. Les auditeurs se reconnaissent dans la liberté de ton des chroniqueurs, qui n'hésitent pas à bousculer les conventions et à défendre des opinions tranchées. Cette longévité est le fruit d'une alchimie rare entre des personnalités fortes et un format qui a évolué sans perdre son âme.

La nouvelle saison marque aussi une féminisation accrue du dispositif, avec le retour de Carine Galli et la présence de Jennifer Mendelewitsch, un signal fort pour une émission parfois critiquée pour son absence de diversité. L'Future s'annonce prometteur, avec des projets de podcasts exclusifs, d'événements en public et de partenariats innovants. L'After Foot n'est pas seulement une émission de radio, c'est un phénomène culturel qui dépasse le cadre sportif.

Pour les puristes comme pour les néophytes, elle reste un rendez-vous incontournable pour comprendre les coulisses du football, ses joies et ses colères, ses grandeurs et ses petitesses. Bon anniversaire, l'After





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After Foot RMC Football 20 Ans Émission Radio

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