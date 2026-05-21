L'After Foot celebrate ses 20 ans avec des invités prestigieux, des débats passionnés et des soirs de match en direct

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L' After Foot , émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre ses 20 ans cette saison ! Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et leur équipe vous réservent de nombreuses surprises !

Nicolas Jamain est aux manettes de 'Génération After' de 20h00 à 22h00.

'After Live' se installe de 20h00 à 23h00 incarné par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier complètent le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En soirée, de 22h00 à minuit, l'émission originale et historique de l'After avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du lundi au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After pour ses émissions les vendredis et samedis





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