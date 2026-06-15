L'After Foot analyse les débuts de la Coupe du Monde après 20 ans d'existence

L'émission L'After Foot, qui célèbre ses 20 ans, a décrypté les performances des équipes lors des premiers matchs de la Coupe du Monde. Les chroniqueurs ont commenté la contreperformance de l'Espagne, l'exploit du Cap Vert, le match nul Belgique-Égypte et la prestation de Mohamed Salah. Daniel Riolo défend l'Espagne tandis que Flo Gautreau nuance les enjeux pour les favorites et les outsiders. Le retour de Carine Galli et la programmation spéciale anniversaire sont également mis en lumière.

Dans le cadre de l'émission L'After Foot, qui célèbre ses 20 ans cette saison, les chroniqueurs ont analysé les performances des équipes lors des matchs de la Coupe du Monde.

Edgar Groleau décrit une ambiance sereine dans le vestiaire espagnol malgré la contreperformance de la Roja, tout en critiquant les choix de l'entraîneur De La Fuente, notamment la titularisation de Gavi. Daniel Riolo, pour sa part, prend la défense des Espagnols et estime que la physionomie du match a peu d'importance. L'émission revient également sur l'exploit du Cap Vert, qui a accroché l'Espagne, et sur le match nul entre la Belgique et l'Egypte, considéré comme logique par Daniel.

Flo Gautreau souligne que l'enjeu n'est pas le même pour les grosses et les petites équipes en début de compétition. Un supporter égyptien, Kimo, est intervenu pour commenter la prestation en demi-teinte de Mohamed Salah et présenter les jeunes talents de la sélection égyptienne. De son côté, Flo s'est dit déçu par la prestation de Doku lors du match Belgique-Égypte.

L'After Foot, connu pour dire tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, propose une programmation spéciale pour ses 20 ans avec Nicolas Jamain aux commandes de 'Génération After' de 20h à 22h, puis l'After Live les soirs de match de 20h à 23h avec Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. La version historique de l'After, avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, occupe la deuxième partie de soirée de 22h à minuit.

Carine Gallo fait son retour et présente les vendredis et samedis. Des chroniqueurs comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier renforcent l'émission lors des soirs de Coupes d'Europe





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