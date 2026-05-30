L'After Foot analyse la victoire du PSG en Ligue des Champions

Les chroniqueurs de l'After Foot reviennent sur la finale de Ligue des Champions remportée par le Paris Saint-Germain face à Arsenal. Hommes du match, performance collective, et réactions des anciens joueurs sont au cœur des débats.

L'émission l' After Foot , célébrant ses 20 ans cette saison, a proposé une édition spéciale après la finale de Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain à Arsenal .

Les chroniqueurs, emmenés par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et d'autres figures historiques, ont analysé la victoire du PSG. Plusieurs d'entre eux ont souligné l'importance du collectif parisien, avec des mentions particulières pour Pacho, élu homme du match par Florent Gautreau, et Joao Neves, jugé dominant par Emmanuel Petit. La solidarité et le courage affichés par l'équipe, notamment après un scénario compliqué, ont été salués comme le signe d'une grande maturité.

Luis Fernandez a quant à lui félicité le travail du binôme Luis Enrique et Luis Campos, ainsi que ses anciens joueurs Mikel Arteta et Gabriel Heinze pour le parcours d'Arsenal. L'émission a également rappelé sa programmation spéciale pour cette saison anniversaire, avec différentes tranches horaires et équipes de chroniqueurs, dont le retour de Carine Galli aux commandes les week-ends





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PSG Arsenal Ligue Des Champions After Foot Finale Luis Enrique Collectif Pacho Joao Neves Luis Fernandez

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Manège, finale de la ligue des champions, jeux Picards, Méneslies en fête tout le week-endCe week-end, le village de Méneslies, dans le Vimeu, organise sa fête locale.

Read more »

PSG-Arsenal : le programme des Parisiens à la veille de la finale de Ligue des championsDécouvrez le programme de cette journée de vendredi des Parisiens à la veille de la finale de Ligue des champions contre Arsenal à Budapest.

Read more »

Finale de ligue des champions 2026 : où regarder le match PSGLa finale de Ligue des Champions 2026 entre PSG et Arsenal crée beaucoup d'impatience. Orléans (Loiret) et ses commerces vous promettent une soirée légendaire.

Read more »

Barrages Ligue 1-Ligue 2: Nice et Wahi décrochent leur maintien en renversant Saint-EtienneAprès sa défaite en finale de la Coupe de France face à Lens (3-1), l'OGC Nice a sauvé sa saison, vendredi, en arrachant son maintien en Ligue 1 lors du barrage retour face à Saint-Etienne (4-1). Elye Wahi a inscrit un doublé et porté les siens dans une Allianz Riviera vide après les incidents lors...

Read more »