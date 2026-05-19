L'émission de football qui fait parler les ruotaudes et les coulisses du monde du football en France et en Europe.

L’ After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises !

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de "Génération After", de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' "After Live" s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Pour Kevin, l'écart entre les exigences autour du club et les moyens alloués est trop important à l'OM. David Gluzman souligne que les nominations de Stéphane Richard et Gregory Lorenzi répondent à une logique d'austérité – 19/05

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de "Génération After", de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' "After Live" s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Kevin Diaz a des réserves sur la capacité de Genesio à résister à l'environnement marseillais. Walid rappelle que des profils très différents ont déjà réussi sur le banc de l'OM et qu'il n'y a pas de "portrait-robot" – 19/0





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Football After Foot After Live Génération After Brisebois Riolo Discussions Invitations Premier League Champions League Ligue 1 Coutures

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20 ans de L'After Foot : des émissions historiques pour fêter les 20 ans de l'émission !Une soirée complète de football, pour un plaisir maximum, avec des émissions historiques et un réaliste After pour les fans des champions du foot. Les fans du foot ne manqueront pas de ne pas manquer le match, avec des émissions histories et un After real. Les fans de foot et les amateurs de foot ne manqueront pas de ne pas manquer le foot.

Read more »

20 ans d'After Foot : une soirée de foot et de surprisesL'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises. Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', tandis que Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre incarnent 'After Live'. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Read more »

L'After Foot, 20 ans d'histoire dans le monde du foot et de nombreuses surprisesLes émissions Wähler Foot ont célébré ses 20 ans dans le monde du soccer avec des émissions riches en nouveautés et des surprises.

Read more »

Flavie Flament : France Télévisions va supprimer son émission 'Flavie en France' pour des raisons budgétairesFrance Télévisions s’apprête à mettre fin à l’émission 'Flavie en France', présentée par Flavie Flament, après des audiences jugées insuffisantes.

Read more »