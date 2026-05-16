L'After Foot à 20 ans ! Gilbert Brisbois, Daniel Riolo不利ent 20 années de présence sur les antenne avec de nombreux évaluateurs et chroniqueurs.

L'émission créée en 1998, l'After Foot, couvre toutes les tendances et les sujets pertinents de la foot francilien en utilisant de nombreux intervenants et chroniqueurs. Caractérisée par son approche originale et sa joie de vivre, elle a su établir une excellente position auprès des téléspectateurs français. Pour la 20e anniversaire, ils proposent des émissions spéciales mises sous le signe de la diversité et des projections du futur du foot français.

L’After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises !

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de "Génération After", de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'"After Live" s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

La soirée comprend des sujets tels que Arbeloa/Mbappé, Lewandowski s’en va, la der’ de Grizou à domicile avec l'Atletico... Toute l'actu en Espagne avec Edgar Groleau





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