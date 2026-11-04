L'After Foot 2024 : Programmes, Chroniqueurs et Analyse des Coupes d'Europe

Retour sur le line-up de l'After Foot cette saison. Décryptage des horaires, des chroniqueurs et des analyses sportives de Gilbert Brisbois et Samuel Umtiti.

Cette saison, l'émission de radio L'After Foot fête ses 20 ans d'antenne avec un line-up renouvelé et des analyses pointues consacrées au football international. Le programme quotidien s'articule autour de plusieurs blocs horaires distincts, allant des débats de la Génération After jusqu'au grand plateau historique animé par Gilbert Brisbois.

Structure Horaire et Équipes d'Antenne

Le démarrage de la soirée est assuré par Nicolas Jamain à la tribune de Génération After, une chronique diffusée de 20h00 à 22h00. Ce segment rassemble des chroniqueurs qui ont grandi avec la culture de l'émission, à savoir Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Leur mission est d'offrir des débats passionnés, des décryptages techniques et d'accueillir des invités prestigieux.

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Pour les soirs de match, le format évolue vers After Live, une émission qui s'étend de 20h00 à 23h00. Cette version spéciale est incarnée à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. La formule gagne en densité lors des soirées de Coupes d'Europe, où le dispositif est renforcé par la présence d'anciens internationaux Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier.

La deuxième partie de soirée, allant de 22h00 ou dès le coup de sifflet final du match jusqu'à minuit, est dédiée à la version originelle et historique de l'After. Cette tranche horaire emblématique est présentée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Avec l'arrivée de la nouvelle saison sportive, Jérome Sillon prend désormais les commandes de l'émission les vendredi et samedi.

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Analyse des Performances des Clubs Européens

Les chroniqueurs ont livré un verdict sévère sur les récents déplacements en Europe, pointant les faiblesses structurelles des grandes équipes. Daniel Riolo s'est particulièrement montré critique concernant le match de Rennes face à l'Olympiakos, estimant que la prestation était loin d'être satisfaisante face à une concurrence grecque tenace.

Danilo Allaman, connu sous le surnom de Daniele, a quant à lui allumé Massimiliano Allegri lors des analyses tactiques. Cette sévérité s'explique par la victoire jugée poussive du Real Madrid à Athènes, une performance qui a laissé entendre que la domination espagnole n'était pas encore acquise sur le vieux continent.

Emmanuel Petit, intervenant régulièrement lors des analyses européennes, a exprimé sa difficulté à comprendre la situation de Vinicius. Le journaliste et ancien footballeur estime que l'attaquant brésilien du Real Madrid rencontre des difficultés importantes, ce qui inquiète pour la suite de la campagne du club madrilène.

En parallèle, Polo et Julien se sont réjouis du succès de Manchester City à Leipzig. Cette victoire en terre allemande contraste avec les difficultés constatées ailleurs, confirmant la capacité des Citizens à s'adapter aux contextes européens difficiles et à extraire les résultats nécessaires pour rester dans la course au titre.

Positionnements Controversés et Réactions

Le plateau a également été le théâtre de vives tensions concernant les performances défensives. Julien, l'un des chroniqueurs réguliers, s'est montré extrêmement colérique envers la défense de Liverpool. Son indignation traduit une inquiétude réelle sur la solidité des Reds, dont les erreurs peuvent coûter cher dans la hiérarchie du football anglais et européen.

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Polo, de son côté, a fait part de son enthousiasme face à la prestation de Dortmund. Sa satisfaction provient de la démonstration de force allemande, qui prouve que le football offensif reste une arme redoutable dans les compétitions majeures. Ces positions divergentes illustrant bien la diversité des points de vue au sein de l'équipe.

Ces prises de position ne sont pas isolées. Elles s'inscrivent dans une saison où L'After Foot dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. Les chroniqueurs utilisent leur tribune pour confronter les opinions, critiquer les entraîneurs et féliciter les équipes qui réussissent leurs coupes européennes, créant ainsi un débat permanent.

Célébration du Vingtème Anniversaire

À l'occasion de ses 20 ans d'existence, L'After Foot promet une saison riche en découvertes. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande préparent plusieurs surprises pour fêter cet anniversaire historique avec l'ensemble des auditeurs fidèles.

Cette célébration marque un tournant pour l'émission qui reste le rendez-vous incontournable des passionnés. Entre les chroniques de la Génération After et les analyses historiques, L'After Foot continue de définir les standards du débat footballistique en France. La synergie entre les nouvelles recrues et les piliers fondateurs assure la pérennité de la marque.