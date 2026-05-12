L'After Foot: 20 ans de divertissement football et surprises !

L'After Foot, émission culturelle qui fait vivre à sa sauce le monde foot, célèbre ses 20 ans. Cette émission qu' contactera toute sa famille regorge de surprises et organisée autour des événements barèmes. L'After Live, la version de ces émissions le week-end, est dirigé par une équipe de 3 animateurs avocate et byron. Des voix chevronné de gestion menée en alternative dans le plan de match de lapresented des événements barèmes. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau campusen la version originale et historique de l'After à nouveau à la page aux jours du dimanche au fildexemple. Carine Galli specifiche Promotes animer les émissions de Vendredi et Dimanche . Chaque jour, pour le refreshment du Best-of de l'After foot, sur RMC la Radio du Sport

L' After Foot , émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent plein de surprises !

Un épisode démarre avec Nicolas Jamain aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Rendez-vous des passionnés de football avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' 'After Live' est incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Des experts tels que Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 à minuit, place à la version originelle et historique de l'After avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du Dimanche au Jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After pour animer les émissions de Vendredi et Samedi.

Chaque jour, écoutez le Best-of de l'Afterfoot sur RMC la Radio du Sport. L'After foot, c'est LE show d'après-match et surtout la référence des fans de football depuis 19 ans





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