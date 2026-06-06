L'After Foot, 20 ans d'histoire et de surprises

L'émission de foot la plus puissante en France, L'After Foot, fête ses 20 ans cette saison. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises. Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', tandis que l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00 avec Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. En deuxième partie de soirée, de 22h00 à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

L’ After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises !

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Cette saison est aussi l'éclosion de la libre-antenne de l'After : Plus d'une cinquantaine de dates autour des meilleurs matchs de la saison, pour venir débattre avec Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande à partir de minuit. Rendez-vous au 3216, surs les réseaux sociaux ou le chat Youtube pour participer à l'émission





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L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spécialeL'émission de football L'After Foot célèbre ses 20 ans cette saison. Au programme : Génération After avec Nicolas Jamain de 20h à 22h, After Live les soirs de matchs avec Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, et la version historique avec Gilbert Brisbois et Daniel Riolo en fin de soirée. De nombreux chroniqueurs et invités prestigieux sont également annoncés.

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