L'After Foot, 20 ans d'émissions divertissantes et passionnantes

Tout au long de la saison, Gilbert Brisbois et Daniel Riolo vous offrent des émissions alléchantes et captivantes. Découvrez les surprises et surprises qui les attendent.

L' After Foot , émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises !

Sur les ondes, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeud





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Football After Foot After Live Génération After Nico Jamain After Foot 20 Ans Carlo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

After Foot: Celebrating 20 Years of Uncensored Foot Talk, Featuring All-Star Cast, Various EditionsThe After Foot, a popular French soccer show, celebrates its 20th anniversary with special guests, theme nights, and various editions across different days and times.

Read more »

After Foot, 20 ans de musique en direct sur RMCL'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre ses 20 dernières années ! Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre vous réservent de nombreuses surprises avec leurs dernières émissions. Suivez en direct chaque soir les matchs de football sur RMC, la radio du sport, à partir de 22h00 !

Read more »

20 ans After Foot en live avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Pierre-Emerick AubameyangRetrouvez l'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, qui fête ses 20 ans cette saison. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Pierre-Emerick Aubameyang seront aux commandes pour une soirée en live.

Read more »

L'After Foot, 20 ans d'émotions foot à vivre avec Gilbert Brisbois et Daniel Riolo !$$$

Read more »